Proc. Agustin Alvarez: “Nelle prossime ore firmeremo con il Sassuolo”. L’uruguaiano è pronto per la Serie A

Agustin Alvarez, ci siamo: il giocatore verrà in Serie A. È praticamente fatta per il suo passaggio al Sassuolo. Il classe 2001 uruguaiano, cercato in passato dalla Fiorentina, è pronto per la sua prima esperienza in Italia; ha sempre giocato con la maglia del suo Penarol e ha ben impressionato.

In particolare, il procuratore del calciatore ha parlato a 100% Deporte. Ecco le sue parole: “Nelle prossime ore, firmeremo il contratto con il Sassuolo e faremo tutto il necessario. È vero, ci sono stati contatti con il River Plate, ma abbiamo deciso di venire in Europa. Probabilmente, saremo in Italia nel weekend”.