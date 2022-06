Proc. Arnautovic: “Nessun contatto con altri club, quelle che girano sono fake news. Marko è un giocatore del Bologna”

Attaccante che non ha mai perso il fiuto del gol, Marko Arnautovic in queste settimane è stato accostato a diverse squadre tra cui anche la Fiorentina. Sul suo futuro ha però fatto chiarezza il fratello e procuratore Danijel, che ha parlato così a MadeInBo Radio TV: “Non so da dove arrivino certe voci e con chi parlino i vari media. Io posso solo dire che non c’è nessuna trattativa in corso con altre squadre, sono solo fake news”.

E poi ha aggiunto: “Marko ha dimostrato di essere ancora un top player, per questo adesso viene accostato ad altre squadre. Niente è impossibile, ma per ora non ci ha contattato nessuno e Arnautovic è un giocatore del Bologna“.