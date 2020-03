Proc. Bernardeschi: “Dopo il Coronavirus alcune trattative saranno al ribasso, ma il valore dei big…”

Beppe Bozzo, procuratore tra gli altri di Federico Bernardeschi e Sandro Tonali, ha parlato a Il Corriere della Sera degli scenari del mondo del calcio una volta che sarà superata l’emergenza Coronavirus. Queste le sue parole: “Poiché il virus non è tifoso di nessuna squadra, in tutta Europa assisteremo a un mutamento radicale di comportamenti. Restando in Italia, qualora si concludessero Serie A e Coppe con gli introiti garantiti da stadio e diritti tv, a mio avviso il contraccolpo non sarebbe pesante. Probabilmente alcune trattative sarebbero al ribasso, ma i valori dei big non verrebbero depressi. Nella peggiore delle ipotesi e cioè senza che vengano completati campionato e Coppe, per il quadro che si presenterà servirà l’intervento del governo. Per la situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta più di un club sarebbe costretto a liberarsi di qualche giocatore”.