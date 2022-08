Proc. Bianco: “La trattativa per il rinnovo è stata semplicissima: Bianco ha la fiducia di tutta la Fiorentina. Futuro? Resta qui. In Italia facciamo giocare poco i giovani, ma poi si vedono quelli forti come Sottil…”

Beppe Galli, agente di Alessandro Bianco, che ha rinnovato oggi con la Fiorentina fino al 2026, ha parlato a Radio Bruno del rinnovo del suo assistito:

“La trattativa è stata semplicissima perché sentiamo la fiducia della società verso il ragazzo. E’ stata veramente una chiacchierata con la Fiorentina, adesso vuole giocarsi le sue carte con la Prima Squadra. Poi se tra sei mesi non avrà giocato, allora faremo le nostre valutazioni. Tatticamente Bianco è talmente intelligente che può ricoprire sia il ruolo di regista che di mezzala a centrocampo”.

Poi un commenti sui giovani calciatori italiani: “Qui in Italia si parla sempre di giovani ma poi non li facciamo giocare. Lui è contentissimo perché sente la fiducia di tutti e si trova bene con la prima squadra. Sottil ad esempio ora ha continuità ma già tre anni fa poteva essere un titolare. Già nel 2017 io l’avevo detto che era un campione, anche meglio di Chiesa all’epoca. E tutti si mettevano a ridere. Oggi Sottil non è cambiato, sì è più maturo, ma le qualità sono le stesse di quando aveva 17 anni. Con l’idea che il risultato è l’unica cosa che conta i giovani non trovano spazio. Ma se non si ha coraggio non potranno mai dimostrare quanto valgono. Il problema è che se fanno bene la prima partita diventano dei fenomeni, ma se sbagliano le due successive allora non lo sono più”.

Infine sul futuro prossimo di Bianco: “Se Alessandro deve andare in Serie B a fare 10 partite preferisco che rimanga in A anche se gioca di meno. Questo perché la Serie A è un’altra cosa. Siamo felici che la società e il mister credano in lui. Ad oggi è molto più facile che resti alla Fiorentina“.