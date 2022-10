Proc. Bianco: “Sembrava un veterano, si è meritato l’esordio. A gennaio? Vediamo, il ragazzo è sereno”

Giuseppe Galli, procuratore del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare l’esordio del classe 2002 in Conference League contro l’Heart of Midlothian: “Alessandro si è meritato questa soddisfazione, il suo lavoro doveva essere ricompensato con l’esordio. Sono contento per lui, la Fiorentina sa che tipo di giocatore ha sotto mano“.

E aggiunge: “La società ha rispedito al mittente le offerte per lui, Italiano gli parla spesso. La scelta di rimanere in prima squadra era già pensata da tempo: per il ragazzo è meglio così. A gennaio? Vediamo, Alessandro è sereno. Ieri è entrato in campo sembrando un veterano“.