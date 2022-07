Proc. Bianco: “Si fa voler bene da tutti, è un ragazzo d’oro. Futuro? Ne riparleremo dopo la tournée in Austria”

Giuseppe Galli, procuratore del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, ha parlato a Radio Toscana in riferimento al futuro del classe 2002: “È soddisfattissimo del ritiro fatto con la prima squadra. È contento soprattutto per il rientro da un brutto infortunio. Futuro? È tenuto in considerazione, valuteremo insieme alla società il meglio per lui. Ci siamo detti di riparlarne dopo il ritiro, adesso aspettiamo la tournée in Austria“.

Sul suo rapporto con i compagni: “È un ragazzo ben voluto da tutti. Ha una grande dote: è umile e apprende, sa che dovrà rubare i segreti di tutti e dimostrarsi molto versatile. Sa già coprire più ruoli ed è molto intelligente”.

Sulla relazione con mister Aquilani: “Ha sempre ottimi rapporti con gli allenatori. È un ragazzo d’oro, si fa voler bene per questo”.

Sul mercato della Fiorentina in generale, aggiunge: “La società sta facendo un ottimo lavoro già dall’anno scorso. Non entro mai in merito, ma la Fiorentina si è mossa per tempo”.