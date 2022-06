Proc. Cragno: “La Fiorentina lo ha cercato, ma il Monza è stato più concreto e convincente”

Graziano Battistini, procuratore del portiere del Cagliari Alessio Cragno e cercato anche dalla Fiorentina, ha parlato a TMW Radio della trattativa in via di definizione con il Monza: “Abbiamo chiuso gli accordi con il Monza per Alessio, ora poi ci saranno le visite mediche e arriverà l’ufficialità. Aspettiamo i tempi tecnici ma ci siamo”.

E alla domanda se c’è stato un sondaggio della Fiorentina per l’estremo difensore nato a Fiesole risponde così: “Sì, non solo quella. Ma poi ripeto e ribadisco, il Monza è stato più concreto e convincente di tutte le altre”.