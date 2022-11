Proc. Cragno: “Vive una situazione grottesca al Monza ma per muoversi a gennaio deve essere d’accordo anche il Cagliari…”

Momento difficile per Alessio Cragno che al Monza pensava di fare il titolare e si è trovato invece dodicesimo di Di Gregorio. Ecco allora le riflessioni su un possibile cambio di scenario che già a gennaio potrebbe portarlo anche alla Fiorentina, il suo procuratore Sergio Battistini a Calciomercato24.com ha parlato così del suo futuro a breve termine: “Non può essere una situazione facile questa per noi perché non è ciò che ci aspettavamo la scorsa estate. Alessio chiaramente non può essere felice di non avere l’occasione di dimostrare chi è dopo che per anni ha mostrato il suo valore. So che i dirigenti si sentono in difficoltà nei suoi confronti, soprattutto perché hanno capito che ragazzo si trovano davanti: forte, serio e di grande valore. E’ una situazione grottesca.

Per un trasferimento di gennaio dovrebbero crearsi situazioni che metterebbero d’accordo tutti, anche il Cagliari. Perché di mezzo c’è proprio anche il club sardo visto che è al Monza con la formula del prestito e obbligo di riscatto”.