Proc. Dragowski a FN: “Confermo che stiamo valutando la possibilità di un trasferimento in Premier League. Il suo futuro sarà radioso”

Resta ancora da capire quale sarà il futuro del portiere della Fiorentina e della nazionale polacca Bartlomiej Dragowski, da tempo in aria di cessione dopo quasi una stagione da secondo di Pietro Terracciano e un rinnovo con i viola mai concretizzato. Dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci sull’interesse di Southampton e Bournemouth, e al tempo stesso la società viola sta cercando un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Per fare chiarezza sulla situazione Fiorentinanews ha voluto interpellare Mariusz Kulesza, procuratore del difensore polacco.

Sig. Kulesza, che ci può dire sui prossimi piani di Dragowski? Ci sono novità sul suo futuro?

“Premetto che è in grande forma atletica, come sempre del resto. Ha fatto dei salvataggi incredibili nella gara di questa settimana persa dalla Polonia contro il Belgio. Ha ancora soltanto 24 anni. Vedrete, diventerà un top. Per il resto vedremo, la prossima settimana le cose dovrebbero essere più chiare. Il suo futuro sarà radioso”.

Circolano voci di un suo possibile approdo in Premier League. Può essere una soluzione concreta questa?

“Si, posso confermare che questa è una delle opzioni che stiamo prendendo in considerazione. Vedremo.”