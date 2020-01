Proc. Dragowski a FN: “Sta attraversando un periodo non semplice per i risultati della Fiorentina. Conosce bene Iachini e…”

Il portiere della Fiorentina, Bartłomiej Dragowski, è uno dei giocatori che ha già avuto in precedenza il neo tecnico viola, Beppe Iachini come allenatore. Esattamente la scorsa stagione quando entrambi si sono ritrovati all’Empoli.

Per conoscere le sensazioni dell’estremo difensore sul momento attuale della squadra e sull’arrivo del nuovo tecnico Fiorentinanews.com ha contattato il suo procuratore, Mariusz Kulesza.

Come sta vivendo Bartłomiej Dragowski questo difficile momento vissuto dalla Fiorentina?

“Posso dire che, come ogni altro giocatore, stia attraversando un periodo non semplice a causa degli ultimi risultati, ma l’arrivo del nuovo allenatore e magari una buona prestazione della squadra nella prossima partita contro il Bologna potrebbero dare la scossa in positivo per andare avanti in campionato”.

A proposito del cambio di allenatore: il suo assistito è contento del nuovo tecnico Beppe Iachini che ha avuto anche all’Empoli, anche se per poco tempo?

“Certo, Bart è contento del nuovo allenatore Iachini. Si conoscono già molto bene e hanno lavorato insieme a Empoli, e questo rende tutto sicuramente più facile”.