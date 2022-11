Proc. Igor: “A Firenze si sente a casa, ha un rapporto bellissimo con tutti. In estate abbiamo rifiutato l’offerta di una squadra francese”

Marcelo Mascagni, procuratore del difensore della Fiorentina Igor, ha parlato a SpaceViola su Twitter: “Il ragazzo è molto felice a Firenze, si sente a casa. Inizialmente ha avuto qualche difficoltà ad abituarsi al calcio italiano, e anche alla maglia viola che sicuramente è più pesante di quella della Spal. Quest’anno sta cercando di fare un buon campionato e anche la squadra mi sembra che nell’ultimo periodo stia migliorando. Il suo ruolo ideale? Lui nasce difensore centrale. Secondo me rende meglio nella difesa a tre, anche se sta facendo molto bene anche a quattro”.

E poi ha aggiunto: “Ho sempre visto le qualità di Igor, aveva bisogno solo di continuità e di fiducia da parte dell’allenatore. Le ottime prestazioni dell’anno scorso per me non sono state una sorpresa. Il rapporto con i compagni e con Italiano? E’ sicuramente buono e penso che si veda anche in campo. Il mister gli ha dato la possibilità di giocare, inoltre Igor è molto legato anche alla proprietà. Mercato? Alcune squadre si sono interessate, ma l’unica offerta concreta è stata quella del Rennes che però non convinceva né la Fiorentina né il giocatore”.