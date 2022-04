Proc. Igor: “Con il Napoli è stato mostruoso, sogna l’Europa con la Fiorentina. Sul futuro…”

Il procuratore del difensore della Fiorentina Igor, Mario Fialdini, ha parlato a TMW del suo assistito: “Ieri è stato semplicemente mostruoso. Una partita bellissima a livello individuale. Però vorrei anche sottolineare la forza del gruppo, tutta la squadra ha fatto benissimo e infatti è arrivata una vittoria importante. Sono convinto che Igor sia solo all’inizio perché non si stanca mai di imparare e di dedicarsi alla squadra. Crescerà ancora molto. In questo momento ha la fiducia dell’allenatore e di tutti i suoi compagni, penso che diventerà ogni giorno di più un riferimento della squadra”.

Continua così il procuratore di Igor: “L’Europa? Sarebbe un sogno per lui raggiungere questo obiettivo con la Fiorentina. La squadra adesso sta cercando di tornare in Europa e le prossime partite saranno decisive. Lui sarebbe felicissimo. Italiano è stato molto importante, non solo per lui ma per tutta la squadra. Igor è molto contento perché sente la fiducia del proprio tecnico e questo è importante”.

Chiosa finale sul futuro: “Adesso non possiamo sapere cosa succederà. Posso dire solo che lui è molto felice a Firenze e che cercherà di imporsi ogni giorno di più come protagonista nella Fiorentina“.