Proc. Illanes: “In casa Fiorentina c’è confusione, ma se arriva Italiano per Julian tutto può succedere. È pronto al salto”

A Il Mattino edizione Avellino ha parlato Andrea Pasini, agente di Julian Illanes, calciatore della Fiorentina nei mesi scorsi in prestito all’Avellino. Queste le sue parole: “Sono contento per Julian perché in Irpinia non ha deluso le aspettative e ha mostrato enormi progressi. Lui è pronto per il salto di categoria ed è una sua lecita aspirazione. Dopo l’addio di Gattuso in casa Fiorentina c’è confusione, se dovesse arrivare Italiano tutto può succedere”. Sul futuro del ragazzo si era infatti parlato di una prossima cessione a titolo definitivo.