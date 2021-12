Proc. Kokorin: “Irregolarità nel pagamento delle commissioni? Il proprietario dello Spartak ha il diritto di rivolgersi ai tribunali se lo crede”

Come già scritto, l’annuncio del proprietario dello Spartak Mosca, che vuol portare in tribunale l’ex direttore generale del club perché ritiene che ci siano state irregolarità sul pagamento delle commissioni per Kokorin e un altro calciatore dopo la loro firma con il club russo, ha generato un vespaio.

Tra le reazioni, ci sono anche quelle del procuratore dell’attaccante della Fiorentina, Timofey Berdyshev che, parlando con Sport-Express.ru, si è dimostrato comunque piuttosto tranquillo: “Lascio pure che si muovano in questo senso. Si riservano il diritto di rivolgersi alle autorità ed è un loro diritto farlo”.