Proc. Pezzella: “Ci sono tanti club che lo seguono, ma finora nessuna offerta ufficiale. Con la Fiorentina…”

Il Torino su German Pezzella? Martin Guastadisegno, agente del difensore argentino della Fiorentina, a TMW smentisce le notizie filtrate in questi giorni su una trattativa col club granata: “Non ho mai parlato col Torino. Ci sono tanti club che seguono Pezzella, ma finora non è arrivata nessuna offerta ufficiale. In caso dovesse arrivare, la valuteremo con la Fiorentina. Finora non abbiamo mai parlato di futuro con la società viola: il giocatore ha ancora un anno di contratto e in caso di offerte vedremo”.