Proc. Thereau: “La sua storia con la Fiorentina è strana. Le sue qualità non si discutono, ma le scelte societarie…”

David Lasaracina, procuratore dell’attaccante della Fiorentina Cyril Thereau, ha parlato così a Radio Sportiva: “La sua storia con il club viola è strana. All’inizio ha fatto benissimo, poi si è infortunato e dopo il cambio di allenatore è andato tutto storto. Le sue qualità non si discutono, ma le scelte societarie sì anche perché non penso che abbia avuto problemi con i compagni di squadra. Pioli ha cambiato modulo e Cyril non ha più giocato. Anche al Cagliari lo stesso discorso: ha cominciato bene, ma poi si è infortunato. Quando è tornato alla Fiorentina di nuovo zero: con il cambio di proprietà e l’arrivo di Commisso la società ha totalmente cambiato mentalità”.