Proc. Thiago Silva: “Fiorentina? Non mi ricordo nemmeno il nome del direttore sportivo”

Al sito Tuttomercatoweb.com ha parlato Paulo Tonietto, procuratore di Thiago Silva, difensore che qualche giorno fa è diventato un nuovo giocatore del Chelsea. Queste le sue parole sull’interessamento della Fiorentina per il suo assistito: “Con società viola c’è stato solo un contatto tre mesi fa, ma non abbiamo mai parlato di cifre o altro. Non ricordo nemmeno il nome del direttore sportivo della Fiorentina che mi ha chiamò. Su Thiago Silva c’era un’altra italiana e non era il Milan. Al Chelsea per vincere tutto”.

