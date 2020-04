Proc. Tonali “Non è possibile ipotizzare nessun trasferimento al momento attuale”

Beppe Bozzo, agente tra i tanti anche del promettente centrocampista del Brescia Sandro Tonali, nel giro della Nazionale Italiana e cercato sul mercato anche dalla Fiorentina, ha dichiarato a TMW come sia impossibile al momento trattare il trasferimento di nessun giocatore a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso: “Come puoi parlare di mercato, adesso? Ho un’agenzia che fa anche trasferimenti internazionali. Riunioni a Monaco, Londra, Madrid. Che senso hanno? Come fai a ipotizzare un trasferimento all’estero, adesso? Non sai cosa succede in Francia, Spagna, Inghilterra. Non possiamo fare nulla, nei fatti. Sì, parli, gli attestati di stima ci sono come prima, ma nulla di concreto”.