Proc. Torreira: “Lucas vuole tornare in Italia per dimostrare quanto vale, l’Arsenal ha capito la situazione e ci aiuterà”

A tuttomercatoweb.com ha parlato Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, spiegando la situazione del centrocampista dell’Arsenal: “Lucas vorrebbe tornare in Italia. Ho ricevuto offerte da Francia, Russia e Spagna ma lui sembra determinato a ritornare in A e dimostrare quanto vale. L’Arsenal ha capito la situazione e credo che ci aiuterà”.

La sua esperienza in Inghilterra è stata luci e ombre, idem il suo prestito all’Atletico Madrid da dove ha appena fatto ritorno. L’uruguaiano è in uscita dai Gunners. Che alla Fiorentina piaccia non è una novità, ma prima c’è da sciogliere il nodo allenatore.