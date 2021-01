Procede spedita la trattativa per Kokorin: ecco l’offerta della Fiorentina allo Spartak Mosca

Ci sono novità importanti per quanto riguarda la trattativa che starebbe per portare Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport i tra le società contatti sono fitti e l’operazione procede spedita verso la chiusura. La società viola ha offerto allo Spartak Mosca 5 milioni di euro per il cartellino della punta russa, mentre al giocatore stato offerto un contratto da 1,7 milioni (LEGGI QUI TUTTI I DETTAGLI). Si aspetta l’ok definitivo dello Spartak. Seguiranno novità nelle prossime ore, ma c’è ottimismo.

