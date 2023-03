Processato per direttissima l’aggressore di Bianco: Probabile una lunga reclusione. Per il Sivasspor…

C’è un solo aggettivo in casa Fiorentina e che meglio di altri descrive quanto accaduto ai danni di Alessandro Bianco nel finale di gara con il Sivasspor: barbarico. Nessuno in casa viola si aspettava un epilogo cruento come quello che ha coinvolto il mediano viola, vittima di un’aggressione da parte di un tifoso turco – uno dei due che aveva fatto irruzione sul campo – che gli ha provocato la rottura del setto nasale.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, per il momento, le conseguenze concrete alla brutale scena di giovedì: gli invasori di campo hanno passato la notte in carcere e dopo un controllo sanitario ieri sono stati processati per direttissima presso il tribunale di Sivas (per l’aggressore, Muahammet Enes Ciloglu, è probabile una lunga reclusione) mentre la Uefa ha già esaminato il dispositivo arbitrale e nei prossimi giorni emetterà un responso. L’epilogo più probabile è che il Sivasspor venga estromesso dalle competizioni internazionali almeno per un anno.