Prof. Di Perri: “A porte chiuse, la Serie A può riprendere subito. Lo dico anche se sono sostenitore della Fiorentina e la mia squadra è in un limbo”

Virologo e responsabile malattie infettive dell’Amedeo di Savoia di Torino, il professor Giovanni Di Perri è molto possibilista circa una ripresa in tempi brevi, anzi brevissimi del campionato di Serie A: “In questo momento è possibile riprendere – ha dichiarato a CalcioToday.it – Ovviamente stadi vuoti e squadre controllate. Senza le dovute cautele si aggraverebbe l’epidemia. Spero si riparta il prima possibile perché il Paese è in grande sofferenza”.

Di Perri ribadisce il concetto: “Porte chiuse si può riprendere subito. L’importante è seguire un programma di sicurezza. I giocatori e tutti coloro che lavorano per la gara devono essere controllati. Sul ritiro permanente è un’ipotesi giusta, in sostanza bisogna mettere a fuoco un gruppo lavorativo al di fuori di un contesto epidemico. Diciamo che il gioco vale la candela…Io sono un sostenitore della Fiorentina e mi troverei in un limbo perché siamo a più cinque dal terzultimo posto. Comunque io riprenderei”.