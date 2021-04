Programmazione? No, grazie. Commisso ha le idee chiare su contratti, tecnico e società

E’ previsto a breve il ritorno in Italia di Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina non è agevolato dalle restrizioni vigenti, ma è attentissimo a quello che sta succedendo a Firenze dintorni. Il messaggio è chiaro: testa all’Atalanta, del resto se ne discuterà nei prossimi mesi.

Come si legge su La Nazione, il tycoon italo-americano ha le idee chiare sul futuro. Prima la Viola dovrà raggiungere la salvezza matematica, dopodiché si penserà alla prossima stagione. Tanti i temi da sbrogliare, a partire dai rinnovi del contratto, dalla scelta del nuovo allenatore e da un comparto dirigenziale da ritoccare. Da capire le intenzioni di Franck Ribery, il cui futuro in riva all’Arno è in forte dubbio.