Pronto il salto di categoria per un giovane difensore della Fiorentina. La Reggina si prepara ad accoglierlo: i dettagli

Era solo questione di tempo, il salto di qualità era però inevitabile. Troppo stretta la Serie C per il classe 2001 della Fiorentina Eduard Dutu. Il difensore romeno è pronto a spostarsi in prestito alla Reggina salendo così di categoria. E’ ai dettagli il primo volto nuovo della nuova gestione della squadra granata.

Il calciatore viola arriva in prestito, dopo una stagione da titolare in C con il Montevarchi in cui ha totalizzato 26 presenze e fornito un assist. Per Dutu anche una panchina in massima serie con la Fiorentina due stagioni fa nella sfida casalinga contro la Sampdoria. Come raccontato a Fiorentinanews.com dal procuratore del calciatore Giulio Dini di recente, la dirigenza viola crede molto nel calciatore. Il contratto del ragazzo è stato da poco allungato fino al 2023, e sono in corso dialoghi per un ulteriore prolungamento. Da segnalare che la società granata è pronta a prelevare in prestito dalla Fiorentina anche Agostinelli ed i gemelli Niccolò ed Edoardo Pierozzi (per quest’ultimo si è esercitato il riacquisto dall’Alessandria).