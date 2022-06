Pronto l’assalto della Fiorentina a Dodô: ecco l’offerta della società viola allo Shakthar Donetsk

E’ molto più di un interesse quello della Fiorentina per Dodô. Secondo Gianluca Di Marzio, la società viola sta sferrando un vero e proprio assalto al giocatore onde evitare di farsi superare dalla fitta concorrenza.

Dodô garantirebbe spinta e qualità sulla fascia, e per portarlo in riva all’Arno la Fiorentina è decisa a presentare allo Shakhtar un’offerta tra i 10 e i 12 milioni. Il club ucraino tuttavia ne richiede almeno 15, ma si lavora per trovare un punto di incontro. Peraltro in questi giorni sarà a Firenze il ds dello Shakhtar Darijo Srna, che seppur in vacanza potrebbe cogliere l’occasione per un’incontro con la società viola.