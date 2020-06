Pronto un piano a sei anni per Castrovilli, la Fiorentina ha scelto lui come bandiera. Se parte Chiesa arriva Belotti (o uno forte quanto lui). Un centravanti da venti gol per la Viola

Quello che è certo sulla Fiorentina è che Chiesa è sul mercato. E Castrovilli no. Chissà, forse lo stesso Commisso si è un po’ mangiato le mani per non aver ceduto il calciatore la scorsa estate. Ma era giusto aspettare, fare così. Arrivare in una piazza come Firenze e sbarazzarsi del talento più forte, non sarebbe stato un bel biglietto da visita. Oggi invece, anche se probabilmente ad una cifra più bassa rispetto ad un anno fa, lo si può fare. Perché Firenze ha capito, in dodici mesi, le buona intenzioni di questa nuova proprietà.

Ha capito, ad esempio, che se se ne andrà Chiesa arriverà comunque Belotti. O uno forte quanto lui. E non solo. Ha capito che si fa sul serio e che Chiesa sarà ceduto soltanto se sarà il calciatore a chiedere esplicitamente di andarsene. Come potrebbe accadere. Lo vuole il Manchester United, che fa sul serio per portarlo in Premier League. In caso di addio sarebbe la soluzione perfetta, per tutti.

Per Castrovilli invece è pronto un piano a sei anni. Per blindarlo. Commisso ha scelto lui come possibile bandiera. Ha classe, personalità, desiderio di diventare l’uomo immagine viola. Conta, eccome se conta, anche la volontà del calciatore nel calcio di oggi.

Chiusura su Vlahovic. La Fiorentina ci crede, ci punta e scommette su di lui. Ma se, come sembra, vorrà essere costruita una squadra che possa fin da subito lottare per le zone molto alte della classifica, allora un centravanti arriverà e lui se la dovrà giocare. Ma difficilmente partirà titolare ai nastri di partenza, nonostante tutti scommettano ciecamente sulla sua esplosione. Belotti, appunto, è un nome. Ma non è l’unico. La Fiorentina ha scelto di avere, al di là del futuro di Chiesa, un centravanti che ai nastri di partenza possa garantire venti gol. Vlahovic ancora non lo è, Kouame neanche. D’altronde tutte le grandi squadre hanno due centravanti top, che se la giocano. Con buona pace di Cutrone che, a meno di un clamoroso finale di stagione, vedrà chiusa la sua avventura in riva all’Arno. Per adesso davvero poco fortunata.