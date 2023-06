Proposto alla Fiorentina un talento rumeno, paragonato spesso a un grande ex viola. Il valore di mercato…

Alla Fiorentina è stato proposto un talento rumeno classe 2002, esterno d’attacco che sarà a breve protagonista con la Romania Under 21 nell’Europeo. Come riporta One Football, diversi quotidiani rumeni hanno affermato che l’FCSB ha proposto Octavian Popescu a Fiorentina e Sampdoria.

Il ragazzo ha già debuttato in UEFA Conference League e le sue statistiche sono piuttosto incoraggianti: 49 partite, 4 gol e 7 assist. Si sprecano i paragoni in patria, alcuni anche fin troppo spinti (c’è chi azzarda a vederci Neymar), ma è diffuso l’accostamento, per caratteristiche e nazionalità, a un ex viola d’eccezione come Adrian Mutu.