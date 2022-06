Prosciolti i due hacker che truffarono la Fiorentina: nessun risarcimento per la società viola

Una truffa da 1,6 milioni di euro ai danni di DAZN e della Fiorentina. Una vicenda che nel novembre 2020 vide la società viola e l’emittente streaming colpite dall’attacco di due hacker. Oggi i due truffatori, secondo quando riporta calcioefinanza, sono stati prosciolti per difetto di giurisdizione.

Non ci sarà quindi nessun risarcimento per la Fiorentina, che si era costituita parte civile. Secondo l’accusa i due imputati si erano inseriti nella corrispondenza scambiata tra DAZN e la società viola e avevano sostituito l’iban del loro conto corrente con quello indicato dalla Fiorentina per il pagamento.