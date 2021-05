Incontro tra la Fiorentina e Fonseca nelle prossime ore, i dettagli del possibile contratto

Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, la prossima settimana sarà decisiva per capire il futuro di Paulo Fonseca, candidato alla panchina della Fiorentina. Nelle prossime ore ci sarà un vertice tra i dirigenti viola e gli intermediari dell’allenatore per provare a trovare un’intesa. Si lavora sulla base di un biennale

A inizio settimana il vertice tra la #Fiorentina e gli agenti di Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese in uscita dall’#ASRoma resta una opzione molto calda per la panchina viola. Si ragiona per un biennale. #calciomercato https://t.co/HP8wVeCYuY

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2021