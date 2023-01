Prova incolore di Kokorin: Una sola palla gol e poi la sostituzione

Una prova incolore. E’ stata quella dell’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, che questa volta non è riuscito ad incidere sulle sorti dell’Aris Limassol.

La sua squadra ha pareggiato in casa per 0-0 contro l’Akritas Chlorakas e sta continuando a distanziarsi dalla vetta della classifica.

Kokorin ha avuto una sola palla gol a disposizione, al 32′: una deviazione ravvicinata su cross basso, con palla messa in angolo dal portiere avversario. Al 62′, con l’Aris ridotto in dieci per l’espulsione di Brorsson, è stato sostituito da Delmiro.

Dopo questo pareggio l’Aris Limassol è quarto in graduatoria con 34 punti a sette lunghezze di distanza dalla capolista AEK Larnaca.