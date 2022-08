Provano a forzare un cordone della polizia: denunciati alcuni tifosi del Twente

C’era un po’ di preoccupazione per la situazione relativa all’ordine pubblico, visto l’arrivo a Firenze di più di duemila tifosi del Twente che tra mercoledì e ieri hanno girato per la città cantando e facendo cori per la propria squadra. Non tutti sono stati civili come la maggioranza degli olandesi: un gruppetto di sostenitori, qualche ora prima dell’inizio della partita e sotto una pioggia torrenziale, ha provato a forzare un cordone della polizia venendo poi respinto al mittente. Alcuni di loro (quattro, ndr) sono stati identificati e saranno denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.