Pruzzo: “Allenatore? Fossi in Commisso e nei suoi manager non escluderei l’ipotesi di puntare su un tecnico straniero. La Fiorentina parte da una base interessante…”

L’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo ha parlato così al Brivido Sportivo: “Allenatore? Fossi in Commisso e nei suoi manager non escluderei l’ipotesi di puntare su un tecnico straniero. Certo bisogna individuarne uno bravo, come fece la Roma con Luis Enrique. Era giovane ma aveva delle idee molto interessanti. Ridisegnare la squadra? Certo. Seguendo quelle idee che sono le indicazioni del tecnico. Comunque una decina di calciatori interessanti la Fiorentina li ha già. E sono un ottimo punto di partenza”.