Pruzzo: “Florenzi vuol giocare più partite possibili, a Firenze farebbe il centrocampista”

L’ex attaccante della Roma e della Fiorentina, Roberto Pruzzo è intervenuto a Radio Radio 104.5 parlando delle questioni che legano i giallorossi ai viola: “Dicono che Florenzi andrà a Firenze a Gennaio. Io però non so se la Roma dietro è ben coperta se lui parte. La volontà del calciatore è quella di giocare più partite possibili per rientrare nella lista dei convocati di Mancini. A Firenze però giocherebbe a centrocampo e non come terzino”.

Anche Pruzzo conferma le voci di mercato su Florenzi preoccupandosi però delle sorti difensive della Roma. Il giocatore a Firenze troverebbe una nuova aria, anche in vista della Nazionale.