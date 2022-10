Pruzzo: “Ieri sera l’attacco è stato tra le cose migliori della Fiorentina. Kouamé esterno può fare la differenza”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita di ieri sera contro il Lecce. Queste le sue parole: “Ieri sera l’attacco viola non mi è sembrato tra i peggiori. Kouamé è stato il migliore in campo, lì sull’esterno alla Leao può fare la differenza. Anche Cabral, due gol li aveva fatti, poi annullati. E l’assist l’ha fornito lui all’ivoriano. Va apprezzato per la disponibilità con cui è entrato ieri sera”

“Nico Gonzalez? Non riesce ad avere continuità a causa di infortuni e condizione fisica non al top. Ma tutte le volte che ha palla dà l’impressione di poter fare qualcosa di importante. Se ieri sera c’è stato un lato positivo, questo è stato l’attacco”