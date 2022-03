Pruzzo: “Il calo della Fiorentina dovuto alla cessione di Vlahovic sta colpendo in generale tutta la squadra. Piatek il suo lo sta facendo, ora le luci sono puntate sugli esterni”

L’ex storico attaccante della Roma e, per un breve periodo, anche della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio della situazione in casa viola:

“La Fiorentina è una delle squadre che ha perso di più tra le prime in classifica. Comunque c’è ancora tempo per riprendere punti. Europa o Coppa Italia? Sono difficili entrambe perchè non sarà facile vincere a Torino. In campionato se la Fiorentina vuole puntare all’Europa non deve più fermarsi. Sicuramente Vlahovic dava delle garanzie che i nuovi ancora non possono dare. Secondo me c’è stato anche un calo generale da parte di tutta la squadra. Sono arrivati pochi punti nelle ultime gare ma niente è compromesso. I nuovi acquisti fanno ancora fatica e da loro ci si aspetta qualcosa in più. Discorso che non vale certo per Piatek che il suo lo sta facendo“.

Proprio sull’attaccante polacco ha detto: “Non gli si può chiedere di più. Si conoscevano le sue qualità. Anche quando gli arriva una palla sporca in area fa gol. Semmai gli esterni e i centrocampisti dovrebbero trovare la via del gol con più facilità. Quando c’era Vlahovic ci pensava lui a fare i gol, ora senza di lui i riflettori sono puntati anche sugli esterni”.