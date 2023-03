Pruzzo: “La Fiorentina non potrebbe essere in condizioni migliori. Spero che Cabral faccia gli straordinari, ma il migliore in rosa…”

L’ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato della situazione in casa viola a Lady Radio: “La Viola ha ben poco da perdere in campionato: non potrebbe essere in condizioni migliori. Cambia il discorso in coppa, dove non mi presenterei così rilassato. L’Inter, al contrario, sta rischiando tantissimo: non è più sicura neanche del quarto posto”.

Sugli elementi della rosa viola: “Sinceramente spero che Cabral faccia gli straordinari, giocando sia domani che a Cremona. Kouamé centravanti ha limiti importanti. I titolari sembrano abbastanza chiari, ma si farebbe un grave errore a non considerare Castrovilli: quando è al top, è lui il migliore della rosa“.