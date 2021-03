Pruzzo: “La Fiorentina si è suicidata. E’ bastato poco alla Roma per vincere”

L’ex centravanti di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, intervenuto su Radio Radio, ha analizzato la partita di ieri sera, dicendo: “E’ stata una gara complicata per la Roma. Ho visto molti giocatori giallorossi sotto tono. Mkhitaryan è andato maluccio, Mayoral ha fatto solo presenza”.

E ancora: “E’ stata però una vittoria però importante per i giallorossi, tre punti pesantissimi per la rincorsa al quarto posto. E’ bastato poco alla Roma per ottenere questo risultato perché la Fiorentina si è suicidata”.