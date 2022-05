Pruzzo: “La partita tra Fiorentina e Roma si deciderà a centrocampo. Nico Gonzalez e Cabral posso fare molto di più. Cavani? E’ ancora uno dei più forti attaccanti in circolazione”

Roberto Pruzzo, doppio ex di Fiorentina e Roma, intercettato da Lady Radio ha parlato in vista della gara di lunedì sera e non solo: “Credo che la partita tra i viola e la squadra di Mourinho si deciderà a centrocampo e sugli esterni. Non capisco quest’involuzione di Veretout. Poi sulla destra c’è Karsdorp che in fase difensiva è facile da superare e propone ben poco in avanti. Attenzione invece a Zalewski, ha personalità per fare male. E’ un prospetto interessante, proveniente dal settore giovanile giallorosso, che sta facendo la differenza”.

E ancora: “Da Nico Gonzalez con quelle qualità ci si aspetta sempre molto di più. Dovrebbe andare in doppia cifra e giocare delle partite di livello superiore con i mezzi che ha a sua disposizione. Anche Cabral mi sta deludendo. Dopo tre mesi mi aspettavo di più, ma evidentemente il suo percorso è più lungo del previsto. Suggestione Cavani alla Fiorentina? E’ uno dei più forti attaccanti ancora in circolazione. Bisogna trovare uno che paga il suo stipendio faraonico”.