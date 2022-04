Pruzzo: “La rosa è corta, ma ci sono le possibilità per fare ancora bene. Chi far giocare a Milano? È logico mettere…”

L’ex calciatore Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina ha passato una settimana difficilissima. Ha influito anche la coperta corta, è facile incorrere a queste difficoltà se non si ha una rosa numerosa. Credo che ci siano comunque delle possibilità per finire bene. Questa Serie A ci insegna che ogni pronostico si può ribaltare, la Viola lo ha fatto spesso perché ha sempre giocato bene contro le big. Secondo me, adesso mancano le giocate dei singoli; alla lunga, la cessione di Vlahovic pesa. Chi far giocare davanti contro il Milan? Bisogna impedire agli avversari di fare il loro gioco, secondo me è più logico mettere Cabral, che cuce meglio il gioco”.