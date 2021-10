Pruzzo: “Lazio-Fiorentina? Partita a scacchi. La viola non deve cambiare formazione e aggredire la Lazio. Vlahovic? Marcato da Acerbi farà fatica”

Roberto Pruzzo, storico ex attaccante della Roma, attualmente opinionista e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti al match che domani sera la Fiorentina disputerà allo stadio Olimpico contro la Lazio: “La formazione dei viola? Non mi aspetto alcun cambiamento nei titolari: contro il Cagliari hanno giocato tutti bene, da Saponara a Torreira. Non avendo impegni extra di coppa, la Fiorentina può gestire agilmente la formazione, e cambiarla sarebbe un azzardo, così come sarebbe un grosso errore tenere fuori Saponara: sta dimostrando un grande stato di forma e si merita fiducia. Ugualmente farei per Venuti: pur riconoscendo i suoi limiti è molto affidabile. Vlahovic? Sarà marcato stretto da Acerbi, e sarà una gara intensa e difficile per lui. Sul rigore che ha evitato col Cagliari non sel la sentiva probabilmente per la situazione riguardo al contratto: prima si definisce meglio è per tutti quanti”.

“La Lazio? E’ andata in crisi col Verona perché può andare in difficoltà se aggredita. Per quanto mi piaccia la filosofia di gioco di Sarri, si nota che ancora i suoi giocatori non l’hanno ben assimilata. Va comunque considerato che in casa ha disputato ottime prestazioni: quella di domani sarà come una partita a scacchi, dove alcune mosse fanno la differenza. La viola non dovrà concedere spazi. La Lazio, disputando le coppe, già da qualche anno fa fatica col turnover perché non dispone di 14-15 giocatori all’altezza, non ha molti ricambi, ma comunque la rosa che ha dovrebbe permettergli di fare molto meglio di adesso”.