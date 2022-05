Pruzzo: “Nelle ultime partite ho paura che gli arbitri possano combinare qualche altro disastro. Alla Fiorentina servono almeno due giocatori di livello”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Pruzzo, intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, si è soffermato sulle tematiche del momento in casa viola.

“Lotta per l’Europa? L’importante è che ci siano i giocatori a decidere la classifica e non i direttori di gara. Ho l’impressione che questa classe arbitrale stia combinando dei disastri e ho paura per quello che potrà succedere nelle prossime partite. Un campionato così mediocre non si ricordava da anni, ma allo stesso tempo è bello che tutto sia aperto fino alla fine. La Fiorentina c’è e se la giocherà fino alla fine”.

Prosegue così Pruzzo: “La Roma potrà essere stanca, ma se dovesse arrivare in finale di Conference potrebbe trovare delle forze nascoste. In caso contrario, la Fiorentina dovrà essere brava ad approfittarne. In attacco la Viola fa troppa fatica a creare occasioni, è un rammarico. In estate servono almeno due giocatori di livello per alzare la qualità della rosa”.