Pruzzo: “Non escludo che Borja Mayoral possa rimanere a Roma. Alla Fiorentina con Vlahovic non avrebbe spazio”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex attaccante Roberto Pruzzo, intervenendo anche sull’interessamento della Fiorentina per Borja Mayoral della Roma. Queste le sue parole:

“Credo che le gerarchie non siano mai definitive: era terzo, ora è secondo. Non escludo che si possa ritagliare uno spazio a Roma, anche per questione di modulo. Occorrerà semmai vedere se ci sarà una squadra che gli garantisca la titolarità. A Firenze però non so quante possibilità avrebbe di giocare. Se Vlahovic resta fino a giugno, lui se la gioca tutte”