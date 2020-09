Pruzzo: “Piatek alla Roma? Alla Fiorentina l’ho sconsigliato. In Germania ha fatto poco e niente”

Ex attaccante di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, non vede di buon occhio un ritorno in Italia di Krzysztof Piatek, centravanti nel mirino di giallorossi e viola. “Piatek alla Roma? Io ci penserei diecimila volte” questo il parere espresso da Pruzzo a Radio Radio. Poi ha aggiunto: “Io alla Fiorentina l’ho sconsigliato. E’ uno che in Germania ha fatto poco e niente”.

