Pruzzo: “Se c’era il rigore per la Lazio contro la Fiorentina? Ma per favore! Due biancocelesti dovevano essere espulsi. Ma l’arbitro era del comitato ‘Salviamo il campionato'”

Sui fatti accaduti sabato scorso è di parere opposto rispetto all’ex portiere della Lazio, Nando Orsi, l’ex centravanti della Roma (e una stagione anche alla Fiorentina), Roberto Pruzzo. “L’arbitro Fabbri ha deciso la partita tra biancocelesti e viola – ha detto a Radio Radio – perché fa parte del comitato ‘Salviamo il campionato’. Se c’era il rigore per la Lazio? Ma per favore… Anzi andavano espulsi due giocatori biancocelesti. A Firenze sono inferociti per questa situazione, immaginatevi cosa sarebbe successo se fosse accaduto lo stesso contro la Juventus. Al Var c’era uno che era anche meno in forma dell’arbitro”.

5 1 vote Article Rating