Si parla molto di un possibile futuro con la maglia viola per Andrea Belotti. A TMW ha dato una sua opinione in merito l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo: “Mi piace e lo vedrei bene in viola. Ha vissuto un’annata travagliata al Toro ma ha carattere. Vedo in lui la tigna giusta, magari non ha una tecnica sopraffina ma la pagnotta se la guadagna sempre”.