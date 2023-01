Psicodramma Sampdoria: l’Udinese vince in extremis e vola a +5 sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la sfida delle 12:30 di questa domenica di Serie A. Bruttissima sconfitta per la Sampdoria, che perde in casa contro l’Udinese. Una gara combattuta, dove il numero di occasioni dà ragione ai bianconeri, ma i padroni di casa hanno sciupato alcune opportunità nitide davanti alla porta. A decidere la gara è una rete di Ehizibue al minuto 88 per il definitivo 0-1. Con questo successo (che mancava da 10 gare), i friulani sorpassano il Torino e volano a 28 punti: la Fiorentina è distante cinque lunghezze dalla zona europea. Notte fonda per la Samp, ancora a -7 dalla zona salvezza.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 50, Milan 38, Inter 37, Lazio 34, Atalanta 34, Roma 34, Udinese 28, Torino 26, Fiorentina 23, Juventus 22, Empoli 22, Bologna 22, Monza 21, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 7.