Pucci: “Se Chiesa va via ci aspettiamo un attaccante ancora più forte. Ecco com’è nata l’idea degli striscioni”

Il Presidente dell’ACCVC Filippo Pucci in un’intervista al Brivido Sportivo ha parlato del prossimo futuro di Federico Chiesa: “Mi sembra che la società stia facendo di tutto per trattenerlo. Se mi dovessi sbilanciare, sono più ottimista che pessimista. Eventuale ritorno da ex? Mi sembra un discorso prematuro. Tuttavia il calcio è talmente cambiato che non vedo più un attaccamento esasperato alle vicende di un singolo calciatore. Se va via ne aspettiamo uno più forte. Iniziativa #IostoconRocco? L’idea è partita dai viola club stanchi che in Italia la parola burocrazia sia diventata sinonimo di immobilismo. I tifosi hanno deciso di far sentire la loro vicinanza a Commisso”.

