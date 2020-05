Pucci: “Se Commisso dovesse stancarsi e andarsene, qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità”

Filippo Pucci, presidente del Centro Coordinamento Viola Club, ha parlato a Radio Bruno Toscana dopo il comunicato emesso nella giornata di ieri (LEGGI QUI). Queste le sue parole: “Adesso basta, devono smetterla di prendere in giro i tifosi della Fiorentina. E’ da 15 anni che stiamo assistendo al balletto delle responsabilità tra le istituzioni, senza però mai arrivare ad una conclusione. Non ci possiamo permettere di perdere l’occasione di un investimento da 300 milioni per la Fiorentina e per la città, a maggior ragione in un momento storico come questo. I tifosi si sono stancati dei discorsi e se dovesse farlo anche Commisso e andarsene, qualcuno si dovrà assumere le sue responsabilità”.