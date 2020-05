“I tifosi della Fiorentina sono stanchi di discorsi, di questioni non lineari, di proposte che sono fatte già sapendo che non avranno un seguito”

Co un comunicato sul proprio sito, l’Associazione Centro di coordinamento dei Viola Club, ha fatto sapere la sua posizione riguardo alla situazione dello stadio, appoggiando in piano l’operato di Rocco Commisso, senza risparmiare qualche frecciatina a chi sembra ostacolarne il lavoro. Questo quanto si legge nella nota:

“Non intendiamo entrare nelle questioni politiche/economiche delle varie soluzioni/questioni di cui si discute (Mercafir – restyling del Franchi – Campi, ecc) sia perché sappiamo benissimo che non troveremmo l’unanimità nel corpo sociale sia perché non vogliamo essere coinvolti in questioni politiche essendo certi che il tifo ne debba rimanere al di fuori.

Sappiamo però che abbiamo un Presidente che può e vuole investire per Firenze e per la Fiorentina, oltretutto in un momento straordinario: se chi di dovere non mette in condizione Rocco di fare lo stadio, vuol dire che non dà la possibilità alla Fiorentina di capitalizzarsi e quindi accrescere di valore, ma soprattutto ai fiorentini di vedere aumentare i posti di lavoro disponibili. E’ un’occasione che Firenze non può perdere. Se questa occasione non viene colta vuol dire che non si lavora per il bene della Fiorentina e di Firenze, che si stanno facendo degli errori che devono essere corretti.

I tifosi sono stanchi di discorsi, di questioni non lineari, di proposte che sono fatte già sapendo che non avranno un seguito. Sappiamo che volere è potere e se si lavora esclusivamente per il bene della Fiorentina non abbiamo dubbi che potrà essere individuata una soluzione, soprattutto in un momento straordinario come questo.

Auspichiamo che si guardi avanti senza pensare al passato affinchè venga trovata una soluzione lineare, percorribile e possibilmente fast fast fast. Ribadiamo che stiamo vivendo un periodo straordinario che non si sa quando terminerà e mai come adesso c’è bisogno di vivere la nostra passione per scaldare i nostri cuori e di far girare l’economia dando a tutti quello che è un diritto ovvero un lavoro“.