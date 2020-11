Puggioni: “La Fiorentina voleva subito segnare per Davide, io mi sentivo quasi in colpa per le parate. Quella partita…”

Il portiere della Vis Pesaro, Christian Puggioni ha ricordato su Lady Radio quel Fiorentina-Benevento, prima partita dopo la morte di Davide Astori : “La partita contro la Fiorentina era una di quelle partite che non vorresti mai giocare, anche se si giocava in memoria di un grande uomo come Davide . Qualcosa di surreale, si percepiva che era qualcosa di più. Eravamo concordi in memoria di Davide, la sensazione era stranissimo. La Fiorentina voleva segnare, mi sentivo quasi in colpa per le parate. Ci fu un momento pazzesco, alle una iniziò a piovere, sembrava che piangesse. Intorno al 26′ fece goal Vitor Hugo, vidi la palla partire e fui quasi paralizzato.

